Почему россияне не активизировались 24 февраля в Луганской области: объяснил эксперт

Коваленко указал, что оккупантам уже 9 месяцев не удается захватить Бахмут.

Российские оккупанты накапливают ударную группировку в Луганской области, но этот процесс происходит слишком слабо.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 24 канала.

По его данным, сейчас фиксируется концентрация подразделений танковой дивизии РФ у Кременной. Возле Сватового наблюдается накопление 5-й общей военной армии восточного военного округа.

Также оккупанты накапливают ресурсы и в направлении Купянска.

"Мы видим, как они концентрируют вторую таманскую мотострелковую дивизию. Это фактически накопление на Луганщине ресурса, которого достаточно для проведения наступательной операции", — сказал эксперт и выразил сомнение в результативности такой операции.

Он указал, что активизация россиян ожидалась 24 февраля 2023 года, но, по его словам, это накопление происходит довольно слабо, а потому Россия никак не может начать свои наступательные действия.

Что касается Донбасса, то, как подчеркнул Коваленко, полный захват области оккупантами – невыполнимые планы для россиян. По словам военного обозревателя, тот, кто это планировал — "человек с нерациональной фантазией".

"Они Бахмут уже 9 месяц не никак не могут оккупировать и захватить. О каких административных границах в Донецкой области может говориться, когда за Бахмутом большое количество линий обороны, которые еще плотнее, чем до Бахмута и самого города", — подытожил он.

Напомним, несколькими неделями ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупредил, что в ближайшее время оккупанты могут усилить атаки в Луганской области.

По его данным, в Луганской области самым тяжелым направлением остается Кременской.

На направлении Кременной больше обстрелов, атак, оккупанты пытаются протиснуть нашу оборону. Так же неспокойно на Сватовском и Белогоровском направлениях.

В то же время двое суток назад на Кременском направлении была мощная попытка наступления, но Силы обороны выстояли и нанесли непоправимые потери оккупантам — из трех рот, только двое вернулись на свои позиции. По данным Гайдая, было около 70 "двухсотых" и примерно такое же количество раненых.

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