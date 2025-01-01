Почему россияне не штурмуют Покровск – военный назвал причину

РФ ведет боевые действия в двухкилометровой зоне от Покровска

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире Киев24.

В частности, он проинформировал о ситуации на фронте. Как отмечает военный, на четырех направлениях продолжаются интенсивные бои.

"Если брать то, что происходит на Кураховском, Покровском, Торецком, Часовоярском направлениях, я бы не различал между этими четырьмя направлениями, где ведутся более интенсивные бои. Потому что Часов Яр и Торецк — там городские бои. В Торецке бои продолжаются более трех недель. Это очень трудная история. То есть сказать, что там интенсивность меньше, чем на Кураховском направлении нельзя. На всех четырех направлениях враг очень серьезно развивает свои наступательные действия", – отметил военный

По словам бойца ВСУ, враг остается около двухкилометровой зоны у Покровска. Как отмечает Иевлев, враг пытается обходить город и перерезать его логистическое сообщение.

Он отметил, что ни новогодняя ночь, ни сегодня враг не прекратил обстрелы из минометов и артиллерии.

"Пока враг завершит свои наступательные действия и не оккупирует Курахово, они не будут развивать атаки на Покровск. То есть Курахово служит таким сдерживающим фактором для Покровска. Атаки на позиции защитников вокруг Покровска постоянны, но это минометы, тяжелая техника, арта. В некоторых местах они (русские – ред.) пытаются прорываться они прорываются, но это нельзя назвать штурмом по захвату города. Пока они пытаются окружать и выходить на трассу "Покровск-Павлоград", — заметил Иевлев.

Вместе с тем, военный отметил, что россиянам до этой трассы "еще достаточно далеко и это не ближайшая перспектива".

Напомним, в Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и круговой обороны двух городов.

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