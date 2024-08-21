Почему россияне не снимают войска с Покровского направления для обороны Курщины: полковник СБУ ответил

Как повлияла операция ВСУ в Курской области на фронт в Украине.

Операция ВСУ на территории России в Курской области однозначно повлияла на театр боевых действий в целом, однако приоритетом врага остается Донбасс.

Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко во время брифинга 21 августа, передает "УНИАН".

"Операция в Курске однозначно повлияла на весь театр боевых действий", – сказал Роман Костенко.

Он также назвал одну из главных целей операции ВСУ в Курщине.

Главная задача Курской операции

По словам полковника СБУ, у Курской операции было несколько задач. Однако, как сказал Костенко, она "что-то выполнила, что-то не выполнила".

"Но одно из них… — это заставить врага опрокидывать свои войска. И что мы видим? То, что враг действительно начал опрокидывать какую-то часть войск. Мы знаем о 200-й бригаде из Краматорского направления, мы знаем о 80-й из Приднепровского направления" ", – сказал Костенко.

Почему русские остаются на Покровском направлении

По словам Костенко, у врага есть принципиальная позиция не снимать войска с Покровского направления, которое для них стратегическое.

"И мы сейчас видим, что они даже понимая, что у них нет резервов, чтобы отбить Курск, и мы продолжаем продвигаться, они все равно делают ставку на территории Донецка", — отметил парламентарий.

Впрочем, добавил он, если врагу будут нанесены такие потери, что они не смогут продвигаться дальше, то ему придется подтягивать резервы.

"Или, если мы здесь разовьем такие действия, когда они уже будут видеть, что они не смогут справиться срочниками или ресурсами... На данный момент мы видим, что у них приоритет — это все-таки Донбасс... Они готовы жертвовать или смириться" с происходящим на Курском направлении", — сказал Костенко.

В то же время, отметил он, "то, что мы видим — это еще не весь замысел, который имеет наш Генеральный штаб".

Напомним, западные чиновники по-другому посмотрели на войну Украины с РФ, в частности, на право Киева по использованию средств и ресурсов, чтобы остановить Россию. Этому способствовал "прорыв" границы РФ и успешная операция ВСУ на территории Курской области. Так считает дипломат Владимир Огрызко.

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