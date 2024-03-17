Почему россияне не выходят на протесты против войны – Буданов назвал две причины

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал две причины, по которым в России не проходили и не происходят протесты в связи с масштабными потерями на войне против Украины.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Первая – моральная. Потому что Россия – реально страна рабов. А вторая причина – это то, что на этом все зарабатывают. Для большинства россиян нет другой работы, кроме как идти в Вооруженные силы", – пояснил Буданов.

Глава ГУР также отметил, что попытки России расширить круг союзников в Африке, Азии и Латинской Америке не имели успеха.

"Круг стран, сотрудничающих с россиянами, в принципе устоявшийся и особо не меняется. Основной, скажем так, военный союзник РФ – это Северная Корея, которая поставляет им огромные объемы вооружения. Для россиян это критически важно – воевать без этого им будет очень тяжело. Критически тяжело", — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, Буданов оценил возможность обмена территориями с Россией.

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