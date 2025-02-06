Почему россияне несколько снизили количество атак: военный эксперт назвал несколько факторов

Прежде всего, причина в том, что ВСУ находят контрмеры и наносят урон противнику, что приводит к необходимости подтягивать резервы, а на это у оккупантов уходит много времени.

Россияне несколько уменьшили количество атак и при этом это объясняется рядом факторов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил военный эксперт Иван Тимочко.

Военный эксперт отметил, что прежде всего причина в том, что ВСУ находят контрмеры и наносят урон противнику, что приводит к необходимости подтягивать резервы. А в их случае на это уходит много времени.

"Второй момент – изменение характера этих атак. Если раньше противник любил наступлениями волнами, то сейчас на нескольких направлениях, в частности Временного Яра, наблюдается, что противник атаки формирует так, что одна может занять несколько часов", – добавил он.

Напомним, потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку. За прошедшие сутки было уничтожено 1240 захватчиков. По состоянию на 6 февраля всеобщие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 845 310 личного состава.

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