Почему россияне отчаянно стремятся захватить Покровск: эксперт назвал главную причину
Бои за Покровск продолжаются: ВСУ проводят контрдиверсионную операцию.
Ситуация в Покровске остается крайне нестабильной, ВСУ производят зачистку. Как отметил военный обозреватель, утверждения о процентах контроля над городом ложны, поскольку позиции переходят из рук в руки по несколько раз в день.
Об этом Денис Попович рассказал в эфире 24 канала.
По словам Поповича, сейчас идут позиционные бои за отдельные здания. Это означает, что линия фронта не сплошная, а представляет собой очаги столкновений в городской застройке. Российские штурмовые и огневые подразделения постоянно пополняются. Как отметил обозреватель, пока, к сожалению, не удалось «отрезать корни этой инфильтрации».
«Карты не имеют смысла»: ситуация меняется каждый час
Попович призвал критически относиться к любым заявлениям о процентах контроля над городом, поскольку ситуация крайне динамична.
«Позиции постоянно меняются: где-то россияне захватывают здание, через какое-то время его могут отразить. Поэтому утверждения о том, что Покровск „красный на 80%“ или „на 60%“, не имеют большого смысла — ситуация меняется несколько раз в день, и карты пришлось бы постоянно перерисовывать, — подчеркнул Попович.
Эксперт назвал одну из ключевых причин столь высокой интенсивности боев именно сейчас. Россияне отчаянно пытаются закрепиться в городской застройке до наступления холодов.
«Одна из ключевых причин — россияне не хотят встречать зиму в поле. Одно дело — окопаться даже в разрушенных зданиях, и совсем другое — находиться в поле, в блиндажах, где ты гораздо более уязвим к ударам дронов», — подчеркнул Попович.
В то же время, по словам обозревателя, украинские силы имеют стабильные тактические успехи к северу от города, в районе Доброполья.
Эти успехи при условии налаживания логистики и наличия резервов могут помочь стабилизировать общую ситуацию в районе Покровска и соседнего Мирнограда.
Напомним, российские силы в Покровске применяют тактику изоляции логистических маршрутов: устраивают засады и атакуют дроны, чтобы перерезать поставки ВСУ. Украинские войска продолжают сражаться, чтобы удержать свои позиции.