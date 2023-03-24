Почему россияне переключились на Авдеевку: в Кремле новая дата взятия Донецкой области

Возможно, оккупанты хотят сделать с ней то же, что с Бахмутом.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут. По данным британской разведки , наступление россиян под Бахмутом замедляется, так как по их данным российское командование было вынуждено перебросить несколько своих подразделений оттуда на другие направления.

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов рассказал, зачем россиянам Авдеевка.

"Авдеевка — это преграда для дальнейшего продвижения в сторону административной границы Донецкой области. Во-первых, Авдеевка для нас сейчас очень хороший плацдарм в плане освобождения Донецка. Она фактически дает возможность нашей артиллерии работать фактически доставая до окраин Донецка, особенно по складам боеприпасов, топливно -смазочных материалов и т.д. Я думаю, что россияне переключились на Авдеевку именно потому, что они поняли, что с Бахмутом они каши не сварят", — отметил Жданов.

По словам эксперта, сжигать в Бахмуте собственные резервы и дальше россияне не могут. А в Кремле, скорее всего, требуют результатов.

"Через неделю уже нужно ставить новый дедлайн по захвату Донецкой области. Они сделали паузу на новогодние праздники и фактически у них примерно два месяца выпало в мобилизации. Сегодня они начинают это чувствовать на себе, подписка мобилизованными немного разорвалась", — отметил Жданов.

Он напомнил, что накануне была информация о том, что Россию "захлестнула" волна повесток. И к маю они хотят набрать 500 тысяч.

Жданов предположил возможность того, что оккупанты снова "сыграют в осеннюю игру", когда первые 100 тысяч будут смертниками и они просто из военкомата бросят их на линию фронта для пополнения потерь. Но это не дает результата. Поэтому они поняли, что на Бахмутском направлении они сожгли кучу резерва, фактически "выдохлись" и поняли, что возьмут еще хотя бы километр, но запереть кольцо вокруг Бахмута они не могут.

По словам эксперта, на Авдеевском направлении активных боевых действий не последовало.

"Почему бы не возобновить там наступательные действия?.. Я думаю, что они перебросили туда не так много сил. Все то же самое — обход по флангам и попытки окружить Авдеевку. Да, сейчас изменится направление главного удара со стороны РФ. У нас есть множество вариантов действий в таком случае", — добавил он.

Напомним, вместо того, чтобы действительно объявить массовую мобилизацию в сентябре 2022 года и довести армию до 2 млн, в Кремле решили, что тактика убийства гражданских, уничтожение критической инфраструктуры поможет победить в войне против Украины.

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