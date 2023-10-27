Почему россияне прекратили применять авиацию и ракеты Х-101: подробное объяснение эксперта

Россияне накапливают ракеты типа Х, вероятнее всего, чтобы нанести по Украине массированный удар. По состоянию на конец октября у окупантов может быть наготове 180 таких ракет.

Постоянное применение россиянами дальних бомбардировщиков все больше истощает ресурс дальнобойной авиации оккупантов, которая является составной частью ядерной триады РФ.

Об этом рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

Следует отметить, что оккупанты прекратили использование своей дальнобойной авиации и применения ракет Х-101, это отмечается и британской разведкой. Как раз AS-23a KODIAK является натовским обозначением ракет Х-101, Х-102. Этих донимающих ракет в РФ не так и много. На конец августа в разведке отметили, что таких ракет было в запасах страны-агрессорки около сотни. К тому же в украинской разведке отмечали, что промышленность РФ способна производить около 40 подобных ракет в месяц", — рассказал эксперт.

Учитывая это, говорит Валерий Рябых, в конце октября у россиян может быть накоплено максимум 180 таких ракет.

"Кроме того, дальние бомбардировщики не используются сейчас врагом из-за того, что каждое применение этих самолетов уменьшает их ресурс. А новых в РФ не производят. Хотя россияне и утверждают, что они планируют введение в строй новых модернизированных самолетов. Однако это все производится из тех комплектов, которые остались еще от наследству от Советского Союза", — добавил эксперт.

Рябых также отметил, что дальние бомбардировщики в первую очередь являются составной частью ядерной триады. Соответственно, постоянное их применение, а еще и с дальних аэродромов, все больше истощает ресурс дальнобойной авиации РФ.

В Украине же готовятся к ситуации, что противник, накопив ракеты и "шахеды", может наносить комбинированные атаки по нашей территории.

Россия готовится к новым ударам по Украине

По словам Натальи Гуменюк, в последнее время наблюдается пауза в применении ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми россияне любили бить в прошлом году. Это может свидетельствовать о подготовительном периоде и накоплении врагом вооружения.

В настоящее время известно, что на утро 26 октября в Черном море на боевом дежурстве находятся пять кораблей страны-агрессорки России. Среди них — подводный ракетоноситель с "Калибрами".

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