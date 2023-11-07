Почему россияне сбрасывают КАБы на Украину: Гуменюк объяснила, как прекратить террор РФ

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что от ударов управляемыми авиабомбами страдает Херсонщина. Она добавила, что у россиян есть преимущество в воздухе.

Об этом она сказала в эфире "24 канала".

Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты используют КАБы там, где нельзя использовать артиллерию.

"Для них это альтернатива там, где они не могут применять артиллерию, или где они ограничены в этих возможностях, потому что есть наша контрбатарейная работа. Там они пытаются действовать с помощью тактической авиации. Напомню, что пуски управляемых авиабомб происходят на расстоянии 50-60 километров от линии фронта, чтобы не подвергать опасности самолеты. И имея преимущество в воздухе, делают ставку на управляемые авиабомбы, не подвергая самолеты опасности. Поэтому мы говорим, что нам нужны истребители, которые могут достигать их самолеты, противовоздушная и противоракетная защита, которую можно разместить у линии фронта", - сказала Гуменюк.

Напомним, оккупационные войска России в течение последнего времени стали чаще использовать управляемые авиабомбы (КАБ) для атак по мирным городам Украины и позициям военных ВСУ.

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