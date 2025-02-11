Почему россияне сменили тактику под Покровском: объяснение генерала Наева

Россияне отказались от попыток захватить Покровск с помощью тактики "лобовых" штурмов и теперь пытаются окружить город с флангов.

Об этом рассказал экс-командующий Объединенных сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в программе "Оперативный Дежурный" от редакции "Спецкора".

"Это связано в первую очередь с тем, что раньше оккупанты использовали эти бои [лобовые штурмы – ред.] для прохождения населенных пунктов. И, сломав зубы о нашу оборону, они пришли к выводу, что нет таких сил у них, чтобы продвигаться именно по городам. И они тогда пришли к тактике окружения городов", — пояснил он.

По его словам, именно так развивалась ситуация в Великой Новоселке, а сейчас это касается Покровска. Генерал добавил, что подступы к Покровску Силам обороны удалось укрепить.

"Сейчас основные угрожающие направления — это с юга и с востока, там, где враг пытается выйти на трассу Новоэкономическое-Покровск. Вот таким образом они, вероятно, будут продолжать свою наступательную операцию", — отметил Сергей Наев.

Напомним, генерал Наев объяснил, почему россияне столько сил бросают в Покровск. По мнению генерала, к третьей годовщине полномасштабного вторжения россиянам необходимо выйти с результатом.

Читайте также: