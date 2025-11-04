Почему россияне снова бьют по построениям в тылу и что с этим делать: эксперт ответил

ВСУ на фронте / © Associated Press

Владислав Селезнев, военный журналист и бывший спикер Генерального штаба ВСУ (2014–2017) подверг критике отсутствие в армии системного подхода к постоперационному разбору и привлечению виновных к ответственности. По его мнению, именно это объясняет, почему ошибки командного уровня — в частности, удары по построениям и скоплениям личного состава — повторяются снова и снова.

Свое мнение он выразил в эфире «Киев 24».

По стандартам армий НАТО после каждой операции или инцидента обязательно проводится детальный анализ — изучаются ошибочные и удачные решения, технические проблемы, командные приказы и другие факторы. Цель — извлечь уроки, исправить ошибки и ввести процедуры, которые снизят риски в будущем. Селезнев отмечает: Украина декларирует стремление к НАТО, но де-факто игнорирует эту ключевую процедуру.

Эксспикер обращает внимание на другую проблемную составляющую — «круговую поруку», когда должностные лица не привлекаются к ответственности, а инциденты умалчиваются или смываются. Такая практика, говорит Селезнев, порождает вседозволенность и повторение тех же трагедий.

Он прямо спрашивает: «Был ли приговор или хотя бы дисциплинарные меры в отношении тех руководителей, чьи решения приводили к потерям?» — и отвечает, что не видел подобных случаев.

В интервью упомянуты случаи, когда в результате сомнительных командирских решений гибли подготовленные бойцы, в том числе морпехи и специалисты по БПЛА. Селезнев подчеркивает: это недопустимая потеря человеческого ресурса и техники, и государство должно требовать полного и открытого расследования каждого такого инцидента.

Что предлагает эксперт

внедрить обязательные постоперационные разбирательства по стандартам НАТО;

создать независимые подразделения или комиссии по расследованию критических инцидентов;

привлекать к дисциплинарной или уголовной ответственности должностных лиц, виновных в халатности;

обеспечить прозрачность расследований, чтобы избежать подозрений в крыше и «круговой поруке».

На фоне постоянных угроз, технологического роста средств поражения врага и острой необходимости сохранения живой силы культура разбора операций может стать фактором выживания.

Напомним, 1 ноября российские войска нанесли удар по украинским военным в тылу во время построения для награждения. В результате атаки погиб 43-летний боец Владимир Святненко с позывным «Знахарь» — брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

По словам журналиста, военных собрали на открытой местности в повелительном порядке, когда враг нанес удар баллистической ракетой. Это уже не первый случай, когда подобное построение заканчивается трагически.

Святненко был известен как опытный пилот БПЛА и спасал собратьев на фронте. Несмотря на возможность остаться за границей, он вернулся в службу. За день до гибели военного сняли в видеосюжете пресс-службы его бригады.