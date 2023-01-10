Почему россияне сосредоточились на штурме Соледара и какие у них шансы – британская разведка

Соледар расположен в 10 км к северу от Бахмута Донецкой области.

Российские солдаты и наемники ЧВК "Вагнер" пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как пишет британская разведка, за последние четыре дня российские войска тактически продвинулись в город Соледар в Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта. Соледар расположен в 10 км севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью России.

Посредством взятия Соледара, россияне пытаются окружить Бахмут с севера и нарушить украинские пути снабжения. Часть боевых действий сосредоточена на подъездах к тоннелям соляных шахт, общая протяженность которых в этом районе составляет 200 км. Украинские военные и оккупанты, вероятно, обеспокоены тем, что туннели могут использовать для проникновения в тыл.

"Несмотря на усиление давления на Бахмут, россияне вряд ли окружат город в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения", — говорится в сообщении.

Битва за Соледар

Под Соледаром Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, однако россияне не контролируют город.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что на некоторых участках Донецкой области ВСУ понемногу продвигаются вперед, однако враг тоже наступает. И в Соледаре сейчас действительно сложная ситуация.

В понедельник, 9 января стало известно, что вблизи Соледара исчезли два британских волонтера.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что под Соледаром, российский ПВК "Вагнер" бросил в бой свои лучшие подразделения – не бывших "зеков", а ветеранов с опытом войны в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, оккупанты вышли на позицию, из которой могут вести огонь по основной трассе поставок в Соледар.

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