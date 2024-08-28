Почему россияне так хотят захватить Часов Яр: в 24-й бригаде назвали главную причину

Российская армия хочет захватить Часов Яр Донецкой области, потому что он расположен на высоте. Оккупация города позволит артиллерии врага обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 представитель прессслужбы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

"Часов Яр расположен на высоте с такими городами, как Константиновка, Дружковка и Краматорск. Эта высота идет вдоль трассы Краматорска. И конечно, противник пытается выйти к этой линии, пытается получить тактическое преимущество и перерезать логистические пути всех линий, которые есть на трассе, которую используют для снабжения. Противник важна эта высота, поскольку там будет артиллерия, поэтому им будет легко обстреливать те территории именно с высоты", — подчеркнул он.

Напомним, по информации украинских аналитиков DeepState, в Константиновке продолжаются бои.

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