Почему россияне так радуются гибели украинских детей: объяснение психолога

Жители РФ пытаются при всем оправдать действия своего руководства и сограждан, совершающих эти зверства на территории Украины

В социальных сетях многие россияне постоянно радуются атакам своего преступного руководства по объектам гражданской инфраструктуры Украины и даже жилым домам. Кажется, некоторые граждане РФ даже злорадствуют смерти мирных украинцев, в том числе и детей.

Почему россияне радуются страданиям украинских детей, рассказал "24 каналу" психолог Валентин Ким.

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По его словам, жители РФ пытаются при всем оправдать действия своего руководства и сограждан, совершающих эти зверства на территории Украины. Это им необходимо, ведь агрессия без результата может пойти в фазу аутоагрессии, то есть устремиться на них самих.

"Им необходимы хоть какие-то победы. Даже если это просто страдающие дети", — говорит Ким.

По мнению психолога, смерть гражданских украинцев и является этой "победой" для россиян. И не важно даже о ком идет речь – военных, взрослом гражданском населении или даже детях.

Ким вспомнил о российском пропагандисте Антоне Красовском, который на росТВ призвал топить украинских детей в реке или сжигать их.

"Это же находит понимание в российском обществе. Да, есть упреки. Его лишили возможности определенное время заниматься пропагандой, он даже просил прощения. Однако он сказал, что его "унесло", а не заверил, что не думает так. То есть вопрос не в потому, что он неправильно думает. Вопрос в том, что он не смог это скрывать", – отметил психолог.

Скандальное заявление пропагандиста Красовского

Российский пропагандист Антон Красовский вместе с гостем обсудили в эфире прокремлевского канала Russia Today, как уничтожать украинских детей.

Такие слова Красовского вызвали недовольство даже у самих пропагандистов и простых россиян, назвавших его украинским "шпионом".

Ранее Красовский уже призвал к геноциду украинцев и ликвидации независимости нашего государства, за что в Украине против него было завершено досудебное расследование.

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