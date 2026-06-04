Почему россияне "теряют" КАБы над собственной территорией: объяснение британской разведки

Самолеты оккупантов сбрасывают бомбы на территорию России / © скриншот с видео

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Российская авиация регулярно сбрасывает КАБы на свою же территорию или на временно оккупированную украинскую.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

«С начала года на территорию России и оккупированных территорий упало 25 КАБов. В 2025 году было 143 таких случая, а в 2024 году — 165. В результате этих действий есть погибшие. 16 мая 2026 года КАБ потеряли в селе Дубово Белгородской области России, погиб человек», — отметили в ведомстве.

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По данным британской разведки, российские ВВС сейчас совершают более 200 боевых вылетов в день против Украины, в среднем от 180 до 250 пусков планирующих боеприпасов в день в зависимости от погоды. Эти случаи показывают неизменные ошибки в возможности России удачно использовать свои боеприпасы по целям. Такие ошибки имеют разрушительные и смертельные последствия для населения РФ.

«Техники плохо вооружают самолеты перед вылетом, а сами пилоты плохо выполняют свои задачи. И это, вероятно, связано с усталостью экипажей. А еще свидетельствует о недостаточной военной подготовке», — считают разведчики.

Напомним, российский самолет сбросил на Белгород ФАБ. Российские власти скрывают последствия этого инцидента. Ранее российская армия уже атаковала Белгородскую область авиабомбами — еще два ФАБ сбросили с самолетов РФ.

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