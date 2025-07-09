Почему россияне ударили по Волыни: эксперт назвал возможную цель атаки

Атака по Украине / © ТСН.ua

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Оккупанты во время атаки в ночь на 9 июля сосредоточились на Волынской области.

Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

«Более 80% всего, что летело — это была Волынь. Не просто так россияне туда гамселили. Они что-то разведали, нашли какие-то данные, что что-то очень интересное, критически важное для Украины находится в этом регионе. Они получили данные о конкретных местах хранения этого. И не пожалели такого количества дронов, ракет. Предполагаю, они целились по местам накопления западной техники, оружия. Возможно, места изготовления наших боеприпасов, хранения», — сказал он.

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Эксперт также назвал положительным тот факт, что украинские дроны-перехватчики «Шахедов» участвовали в отражении российской атаки. В то же время по его словам, таких беспилотников пока немного.

«Я предполагаю, что в каждом регионе, например, на 18 часов, должно быть на боевом дежурстве не менее 100 беспилотников-перехватчиков. Чтобы можно было поэтапно, условно, сначала Харьковщина перехватывает, потом Днепропетровщина, потом Киевщина. Чтобы каждый регион пытался перехватить максимальное количество вражеских беспилотников», — пояснил Ступак.

Кроме того, эксперт прокомментировал оперативную ситуацию на фронте, упомянув о новом анализе Института изучения войны.

«Россия могла отложить цель по захвату Константиновки, сосредоточившись сейчас на Покровске», — отметил он.

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По мнению Ступака, это может свидетельствовать о недостатке ресурсов у Москвы.

«Чтобы одномоментно идти на два города, приходится выбирать, что для россиян приоритет. Плюс надо сюда добавить, Сумщина, неверифицированные данные идут от наших военных, что по меньшей мере окрестности двух сел на Сумщине украинские военные уже начинают возвращать под свой контроль. Сюда добавляем сообщения от российских военкоров, что есть пробитие российской обороны на Сумщине», — добавил эксперт.

Напомним, в ночь на 9 июля Луцк подвергся одной из самых масштабных воздушных атак. По словам городского головы Игоря Полищука, над городом зафиксировали около 50 дронов-камикадзе типа «Шахед» и другие беспилотники, четыре ракеты «Кинжал» и одну крылатую ракету. В результате атаки пострадало предприятие — из-за обломков возник пожар, а также был уничтожен один гараж и повреждены еще четыре. Все возгорания оперативно потушили. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.