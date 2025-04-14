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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Почему россияне усиливают давление на Сумщину: в Третьей штурмовой раскрыли цель врага

Контролировать хотя бы малую часть Сумщины будет большим преимуществом на стороне врага.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему россияне усиливают давление на Сумщину: в Третьей штурмовой раскрыли цель врага

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин

Российские войска усиливают давление на Сумщине, потому что на других направлениях, в частности на Донетчине, им не удается достичь поставленных целей. Цель у врага — полностью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

«Почему вообще «русаки» решили усиливать давление на Сумщине? Потому что на других направлениях, в частности на Донетчине, им не удается достичь поставленных целей. Напомню, цель — полностью выйти на границы Донецкой и Луганской областей к определенной дате — была поставлена уже раз десять», — отметил Жорин.

Также, по словам подполковника, враг понимает, что масштабного контрнаступления на востоке ВСУ не начнут, поэтому «понемногу переносит внимание» и на другие направления.

«Эта ситуация, очевидно, влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции (а именно более выгодных позиций в переговорах сегодня все пытаются добиться). Иметь контроль даже над небольшой частью Сумской области уже будет большим преимуществом на стороне врага», — сказал Жорин.

Напомним, только за неделю на 30% увеличилась интенсивность штурмов россиян на приграничье Сумщины.

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