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Почему россияне усиливают давление на Сумщину: в Третьей штурмовой раскрыли цель врага
Контролировать хотя бы малую часть Сумщины будет большим преимуществом на стороне врага.
Российские войска усиливают давление на Сумщине, потому что на других направлениях, в частности на Донетчине, им не удается достичь поставленных целей. Цель у врага — полностью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.
«Почему вообще «русаки» решили усиливать давление на Сумщине? Потому что на других направлениях, в частности на Донетчине, им не удается достичь поставленных целей. Напомню, цель — полностью выйти на границы Донецкой и Луганской областей к определенной дате — была поставлена уже раз десять», — отметил Жорин.
Также, по словам подполковника, враг понимает, что масштабного контрнаступления на востоке ВСУ не начнут, поэтому «понемногу переносит внимание» и на другие направления.
«Эта ситуация, очевидно, влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции (а именно более выгодных позиций в переговорах сегодня все пытаются добиться). Иметь контроль даже над небольшой частью Сумской области уже будет большим преимуществом на стороне врага», — сказал Жорин.
Напомним, только за неделю на 30% увеличилась интенсивность штурмов россиян на приграничье Сумщины.
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