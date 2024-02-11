Почему россияне запускают дроны ближе к границам Украины: Гуменюк заявила об опасности

Линия государственной границы – это то, что враг пытается использовать с самого начала полномасштабного вторжения.

Запуск российских дронов ближе к границам Украины – не новая тактика. Ее, как и поиск того, что будет уязвимым, враг осуществляет уже давно. Речь идет о близких к границе Украины районах. В то же время, когда наша страна отбивается от враждебных БПЛА, возникает опасность для противоположного берега Дуная.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона 11 февраля.

"Конечно, если мы начинаем отрабатывать по враждебным целям, есть опасность, что наша боевая работа будет отражаться на безопасности противоположного берега Дуная. Это понятная ситуация. И мы благодарны нашим соседям, что они это понимают, тем более когда столкнулись с конкретными обломками соответствующих". предметов на своей собственной территории", — отметила она.

Да, враг использует все особенности, которые могут ему добавить в достижении целей.

Напомним, ранее руководитель прессцентра Сил обороны Юга отметила, что ночная атака 11 февраля была очень мощной. На юге Украины напряженная работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часов.

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