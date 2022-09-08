Почему российская армия не может воевать: Арестович рассказал о хищении средств генералами РФ

Российские солдаты буквально босые.
Советник офиса президента Алексей Арестович назвал хищение средств командованием РФ – как одну из причин небоеспособности российской армии.
Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Все эти генералы-полководцы. когда воровали сумасшедшие деньги на войну с Украиной, они не верили, что Путин отдаст приказ. Они думали, мол, дедушке хочется повоевать, подготовка к войне... Ну мы украдем 4800 из пяти выданных миллиарда. А потом, когда оказалось, что нужно воевать — ничего нет", — сказал Арестович.
Он также добавил, что российские военные буквально босые.
"Хочешь понять все о государстве и праве – посмотри на ботинки солдат. У русских солдат ботинки ужасные", – добавил советник.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Президент выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.
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