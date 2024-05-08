Почему российская авиация сбрасывает бомбы на свою территорию: в Воздушных силах ВСУ назвали причины

Самолеты оккупантов сбрасывают бомбы на территорию России прежде всего из-за износа техники и ошибок персонала, но есть и другие причины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Непосредственно это может быть и человеческий фактор, это может быть и ошибка пилота, или, например, ошибка обслуживающего персонала, непосредственно присоединявшего эту бомбу", — рассказал спикер.

Евлаш объяснил, что в российских самолетах могут быть некоторые якобы незначительные дефекты. Но при заходе на удар, когда самолет набирает скорость, чтобы сбросить бомбу, из-за таких дефектов в какой-то момент она может произвольно отсоединиться и упасть совсем не там, где планировалось.

Спикер также добавил, что оккупанты не способны проводить своевременное техническое обслуживание самолетов и оперативно ремонтировать борта, в частности из-за международных санкций и нехватки необходимых импортных комплектующих.

Напомним, российский самолет снова сбросил на Белгород ФАБ. Российские власти скрывают последствия этого инцидента.

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