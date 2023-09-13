Почему российские ДРГ нападают на севере Украины: ВСУ объяснили причины и назвали самые опасные области

Российские диверсионно-разведывательные группы чаще всего пытаются прорвать границу в Сумской и Черниговской областях. Целью таких действий является дезорганизация местного населения и вмешательство в работу ВСУ.

Об этом 13 сентября в эфире телемарафона сказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

В ВСУ отметили, что оккупанты сначала обстреливают украинские приграничные территории, а затем туда пытается войти их ДРГ.

"На границе с Россией продолжаются обстрелы, в основном враг применяет ствольную артиллерию и минометы. Больше всего страдают несколько громад, например, Шосткинская, и Конотопский район (Сумская область, – ред.), а также Семеновская громада и Новгород-Сиверская громада Черниговщины, там фиксируются "приходы". В основном враг там держит силы для прикрытия границы, а также осуществляет деятельность диверсионных групп, которые имеют целью дезорганизовать мирное население на нашей территории и каким-то образом попытаться вмешаться в деятельность Вооруженных сил и других силовых структур", – сказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

Военный добавил, что защитники Украины ликвидируют членов ДРГ. Чаще россияне пытались прорвать границу в Сумской и Черниговской областях.

"Наши силы прикрытия границы ликвидируют эти попытки, не дают ДРГ проникнуть на территорию Украины... В основном эти вот обстрелы сейчас рассматриваются как предтеча попытки прорыва диверсионных групп... Со стороны Беларуси такие попытки не были зафиксированы в течение июля-августа в принципе. Все эти попытки зафиксированы на украинско-российской границе в пределах Черниговской и Сумской областей. Таких попыток, например, в июле было 4, в августе – немного больше", – сказал Юрий Повх.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что они фиксируют большое количество вражеских ДРГ в Сумской области.

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