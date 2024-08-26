Почему российские дроны стали дольше летать по территории Украины: военный эксперт назвал причины

Определенное продвижение у нас есть, но когда говорится о массовости, когда "Шахеды" маневрируют, то все может растянуться во времени, отметил Мусиенко.

Россия 26 августа совершила очередную массированную атаку по Украине. Обстрел был комбинирован, а тревога продолжалась почти восемь часов. Атака была растянута во времени, а "Шахеды" на протяжении длительного времени кружили по Украине.

Как рассказал "24 Каналу" руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, для этого есть сразу несколько причин.

Почему атака продолжалась так долго

Дроны фактически летали кругами, а большинство из них удалось сбить. Позже стало известно, что 26 августа Россия выпустила 109 ударных БПЛА, 99 уничтожили Силы обороны.

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"Из-за того, что враг очень часто менял траекторию, маршруты, высоту – до целей не могли достать мобильные группы из крупнокалиберных пулеметов. Это стало определенной проблемой", – подчеркнул Александр Мусиенко.

К тому же важным фактором было количество дронов, выпущенных по разным городам. Ранее атаки были больше сконцентрированы на один город. К примеру, россияне запускали около 70 БпЛА по Киеву и тогда их удавалось сбить быстрее.

Сейчас мы увидели другую ситуацию. Поскольку беспилотники рассредоточили по всей территории, украинским военным было труднее их перехватить. Кроме того, атака сочеталась с ракетными обстрелами. Поэтому комплексы ПВО могли переключаться и предпочесть сбивание ракет.

"Баллистические и крылатые ракеты наносят гораздо больше вреда. Они летят довольно быстро. Когда в поле зрения ЗРК попадает именно высокоскоростная цель, то соответственно комплекс ориентируется и сбивает именно ее. Потом уже были сбиты "Шахеды", – пояснил Мусиенко.

Как Украина усиливает ПВО

Наше государство ищет решения для усовершенствования противовоздушной обороны, чтобы лучше сбивать и противодействовать российским средствам. Отлично себя зарекомендовали военные вертолеты. Они постоянно работают в воздушном пространстве Украины и усиливают ПВО.

"Именно армейская авиация сбивает значительное количество "Шахедов". Кое-что можно решить благодаря самолетам. Например, это мы видим в небе над Одесщиной или над другими регионами. То есть постоянно идет поиск решений для того, чтобы усилить эффективность борьбы с дронами", — добавил Мусиенко.

Враг тоже изучает, как действуют наши мобильные группы, пытаются обнаружить их местоположения. Характерной для этой атаки и для предыдущих было уменьшение количества применения ракет "Искандер". Возможно, это связано с тем, что их чаще сбивают.

"Определенное продвижение у нас есть, но когда говорится о массовости, когда "Шахеды" маневрируют, то все может растянуться во времени", – подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Напомним, ракетно-дроновая атака врага по Украине произошла сегодня, 26 августа. Это одна из самых масштабных атак, которая длилась несколько часов.

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В Днепре во время ракетного удара погиб мужчина – слесарь местного кооператива, который завершил дневную смену и должен был ехать домой.

Последствия вражеской атаки фиксировали во всех районах Киевщины, а повреждения получили два энергетических объекта области. Впоследствии стало известно о повреждении дамбы Киевской ГЭС.

Ранее президент Владимир Зеленский провел Ставку, где заслушал доклады командующих и руководителей по ситуации в энергетике Украины после российских обстрелов.

ПВО работали во всехрегионах страны! Все об атаке 26 августа

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