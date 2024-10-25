Почему российские КАБы начали долетать до Запорожья: объяснение от ВСУ

Вражеские управляемые авиабомбы начали долетать гораздо дальше, чем раньше.
Россияне внесли технические изменения в КАБы, и теперь они долетают на большее расстояние. В частности, враг начал бить КАБами по Запорожью.
Об этом спикер Сил обороны юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил в эфире телемарафона.
Около месяца назад враг начал применять управляемые авиационные бомбы по центру Запорожья.
"А само Запорожье к линии боевого столкновения расположено более 30 километров. Поэтому это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих авиационных бомб, и они теперь долетают гораздо дальше, чем было раньше", — заявил Волошин.
Он добавил, что российские оккупанты начали применять эти КАБы по Запорожью и другим украинским городам, которые расположены недалеко от линии боевого столкновения в зоне их досягаемости. Спикер Сил обороны акцентировал, что эта зона "значительно выросла".
"Применение таких авиационных бомб мы видели и в других направлениях: это и в Харькове, и даже в Краматорске. Поэтому, скажем так, враг достаточно активно применяет у нас этот вид вооружения", — добавил Волошин.
Напомним, 19 октября российские войска сбросили на Запорожье два КАБа. В городе были повреждены дома и ранены люди.
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