Почему российские КАБы начали долетать до Запорожья: объяснение от ВСУ

Вражеские управляемые авиабомбы начали долетать гораздо дальше, чем раньше.

Россияне внесли технические изменения в КАБы, и теперь они долетают на большее расстояние. В частности, враг начал бить КАБами по Запорожью.

Об этом спикер Сил обороны юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил в эфире телемарафона.

Около месяца назад враг начал применять управляемые авиационные бомбы по центру Запорожья.

Также читайте Есть ли угроза масштабного наступления россиян на Запорожье: о чем предупреждают военные

"А само Запорожье к линии боевого столкновения расположено более 30 километров. Поэтому это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих авиационных бомб, и они теперь долетают гораздо дальше, чем было раньше", — заявил Волошин.

Он добавил, что российские оккупанты начали применять эти КАБы по Запорожью и другим украинским городам, которые расположены недалеко от линии боевого столкновения в зоне их досягаемости. Спикер Сил обороны акцентировал, что эта зона "значительно выросла".

"Применение таких авиационных бомб мы видели и в других направлениях: это и в Харькове, и даже в Краматорске. Поэтому, скажем так, враг достаточно активно применяет у нас этот вид вооружения", — добавил Волошин.

Напомним, 19 октября российские войска сбросили на Запорожье два КАБа. В городе были повреждены дома и ранены люди.

Читайте также: