Почему российские ракеты не поразили ни одной цели в Киеве 8 декабря: объяснение аналитиков

Россияне во время обстрела Киева 8 декабря 2023 использовали ракеты-приманки для того, чтобы запутать и истощить ПВО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Один из российских военных блогеров сообщил об использовании российскими войсками крылатых ракет Х-55, очень похожих на модернизированный вариант ракеты Х-101. Целью было введение в заблуждение и истощение украинской противовоздушной обороны.

"Использование ракет-приманок стало причиной того, что российские ракеты не смогли успешно поразить ни одной цели в Киеве и были сбиты ПВО. Блогер пожаловался, что российским войскам практически невозможно запустить достаточное количество ракет-приманок Х-55, чтобы перегрузить украинскую ПВО, из-за ограниченной количество бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160", – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают, что ранее россияне уже использовали ракеты Х-55 вместе с другими вариантами ракет и беспилотников в качестве ложных целей или приманок для перегрузки украинской ПВО и провоцирования нехватки запасов высокоточных ракет.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, перед ракетными ударами 8 декабря россияне совершили семь разведывательных полетов, что значительно больше по сравнению с одним-двумя полетами в предыдущие дни.

Ракетная атака 8 декабря: что известно

Утром, 8 декабря, россияне ударили по Украине крылатыми ракетами. Оккупанты использовали 19 ракет Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 14 воздушных целей в Днепропетровской и Киевской областях.

В Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы. Сработали силы ПВО. В это утро враг атаковал крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС впервые за 79 дней.

Также россияне ударили ракетой по Днепропетровщине – по Павлоградскому району. Один человек погиб. По меньшей мере, восемь человек получили ранения.

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