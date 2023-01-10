Почему российские ракеты падают в РФ, не долетев до цели: объяснение Воздушных сил ВСУ

Часто оккупанты запускают ракеты именно с акватории Азовского моря. Это делается, чтобы "скрыть концы в воду".

Часть ракет, выпущенных россиянами, падают на территории РФ.

Почему такое случается, объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Freeдом".

"Речь идет не только о ракетах Х-101 и Х-555, которые оккупанты запускают из Каспия. Очевидно, что враг не хочет репутационных потерь и на Западе, и для собственного народа. Чтобы было видно, что "самое совершенное" и "самое дорогое" российское оружие падает на головы своих граждан, падает в Каспийское море.Также ракеты из бомбардировщиков Ту-22М, они чаще запускают именно с акватории Азовского моря. Это делается, чтобы "скрыть концы в воду. Упала, то упала. Поэтому иногда бывает, что иногда бывает, что ракеты падают не просто в Каспийское море, а в жилые дома самих россиян", – сказал Игнат.