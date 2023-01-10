Почему российские ракеты падают в РФ, не долетев до цели: объяснение Воздушных сил ВСУ

Часто оккупанты запускают ракеты именно с акватории Азовского моря. Это делается, чтобы "скрыть концы в воду".
Часть ракет, выпущенных россиянами, падают на территории РФ.
Почему такое случается, объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Freeдом".
"Речь идет не только о ракетах Х-101 и Х-555, которые оккупанты запускают из Каспия. Очевидно, что враг не хочет репутационных потерь и на Западе, и для собственного народа. Чтобы было видно, что "самое совершенное" и "самое дорогое" российское оружие падает на головы своих граждан, падает в Каспийское море.Также ракеты из бомбардировщиков Ту-22М, они чаще запускают именно с акватории Азовского моря. Это делается, чтобы "скрыть концы в воду. Упала, то упала. Поэтому иногда бывает, что иногда бывает, что ракеты падают не просто в Каспийское море, а в жилые дома самих россиян", – сказал Игнат.
Напомним, что в Волгоградской области России в декабре дважды падали обломки, похожие на российскую крылатую ракету. Местные власти назвали их "неопознанными летающими объектами".
Военный эксперт Жданов объяснял почему российские ракеты падают на территории РФ. По его словам, эти ракеты технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.
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