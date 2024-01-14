Почему российские "ТУшки" вместо 8 ракет выпускают одну: Маломуж объяснил

По его информации, у россиян нет достаточного количества ракет, чтобы запускать с каждого самолета сразу по несколько единиц.

Российские оккупанты часто поднимают в воздух с полутора десятков самолетов "Ту", но пускают с каждого лишь по одной ракете вместо восьми.

На это обратил внимание генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки и военный эксперт Николай Маломуж, передает "24 канал".

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По его информации, у россиян нет достаточного количества ракет, чтобы запускать с каждого самолета сразу по несколько ракет.

Маломуж объяснил, что россияне поднимают много самолетов, выпуская только по одной ракете из каждого, чтобы запутать нашу ПВО.

"Бывает, что даже из разных секторов запускают по одной ракете. Во время полета она еще может менять траекторию. Формируют, к примеру, удары по Киеву, а затем перенаправляют в Хмельницкую область. В таком формате они работают. А используют много самолетов, чтобы дезориентировать и рассеять системы ПВО", – отметил он.

Экс-глава Службы внешней разведки уточнил, что запасы ракет в РФ действительно уменьшаются, но это не означает, что в ближайшее время россияне откажутся от своей преступной тактики атаковать мирные украинские города ракетами и дронами.

Напомним, что сегодня, 14 января, взрывы раздавались над окрестностями Кривого Рога. Российская ракета не долетела до цели и была сбита украинской ПВО.

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