Почему российские войска строят "линию Вагнера": эксперт рассказал о страхах оккупантов

Оккупанты боятся потерять те территории, которые были захвачены еще до полномасштабного вторжения РФ.

Российские войска хотят удержать территории, захваченные ими до 24 февраля, поэтому строят укрепления, уже получившие название "линия Вагнера".

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

Он сообщил, что в направлениях Сватового и Кременной захватчики опрокидывают мобилизованных, строят укрепления и пытаются контратаковать.

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"Что касается наступления украинских сил на Сватово и Кременную, то там сейчас противник строит защитные оборонные сооружения, которые получили название "линия Вагнера". Протяженность этой линии — около двух километров. По опубликованным спутниковым снимкам видно, что там есть противотанковые заграждения и траншея. По моему мнению, россияне и дальше продолжат строить там оборонную линию", – сказал Попович.

По его оценке, расположение этой линии свидетельствует о том, что войска РФ пытаются удержать захваченные до 24 февраля территории.

"Если говорить о Бахмуте, то сейчас там серьезные обстрелы. Основные бои идут на восточных и южных окраинах города. Что касается Сватового и Кременной, то туда враг опрокидывает мобилизованных и строит там укрепления. Также россияне пытаются контратаковать наши войска, но это у них не очень. удается", – рассказал эксперт.

Он добавил, что на этих направлениях происходят "качели", и выразил надежду, что контрнаступление ВСУ на Кременную и Сватово будет продолжаться.

Напомним, издание CNN со ссылкой на снимки Maxar Technologies сообщило, что российские наемники из ЧВК "Вагнера" построили фортификационные сооружения в селе Горное – вблизи временно захваченных Лисичанска и Северодонецка. По оценкам издания, длина сооружений – всего 1,6 км, так что ВСУ могут просто обойти их.

Заметим, что в то же время защитные противотанковые постройки начали устанавливать и в Белгородской области РФ.

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