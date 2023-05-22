Почему с Беларуси почти не взлетают российские самолеты и дроны: Наев дал ответ

По словам Сергея Наева, это связано с отсутствием успехов РФ в войне с Украиной и соответствующей консолидацией западного мира.

В последнее время день практически не фиксируются взлеты российских самолетов и дронов с территории Беларуси, поскольку страна ограничила военное сотрудничество с Россией.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в интервью "Укринформу".

"Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси, последующих неудач на нашем востоке и юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных", — сказал Наев.

Он отметил, что Украина отслеживает заявления Генштаба Беларуси и отмечает некоторое изменение в риторике. Наев добавил, что это связано с отсутствием успехов РФ в войне с Украиной и соответствующей консолидацией западного мира.

Напомним, в то же время на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов РФ : восемь единиц Су-34, три единицы Су-30СМ и две единицы Су-24МР. К тому же фиксируют 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России.