Почему сбивать вражеские "Шахеды" становится все труднее: эксперт ответил

Беспилотник / © ТСН

Враг меняет подход к использованию беспилотников, пытаясь нивелировать работу украинской обороны. Теперь «Шахеды» не просто летят по заданным координатам, а используют более сложные алгоритмы навигации и взаимодействия.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

По словам Храпчинского, ключевым изменением стало внедрение так называемой мэш-связи. Эта технология позволяет группе дронов обмениваться данными непосредственно во время полета.

Эксперт подчеркнул, если один беспилотник обнаруживает опасность или зону действия украинской ПВО, он может передать эту информацию другим бортам. Фактически идущие сзади дроны получают «подсказки», где безопаснее проложить маршрут.

«Это позволяет врагу корректировать траекторию полета в режиме реального времени, избегая слепых зон и ловушек», — сказал эксперт.

Еще одним опасным нововведением стало использование инфраструктуры на территории Беларуси. Эксперт отметил, что россияне развивают собственную систему координат, используя вышки мобильной связи и специальные антенны на белорусской территории.

Это решение делает «Шахеды» более устойчивыми к подавлению спутниковой навигации (GNSS). Даже если украинские средства РЭБ глушат сигнал GPS, дрон продолжает ориентироваться благодаря альтернативным каналам связи и усиленным антеннам.

Храпчинский подчеркнул, что подобные технические изменения требуют от Украины новых подходов к обороне. Традиционных средств РЭБ становится недостаточно — на первый план выходит необходимость раннего выявления целей и их уничтожения на дальних подступах еще до того, как они достигнут украинских городов.

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, армия России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Захватчики применили ударные БпЛА, ракеты морского и наземного базирования, в частности, баллистику средней дальности. Основным направлением этой атаки была Киевская область.