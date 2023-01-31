Почему сегодня трижды объявляли воздушную тревогу: в Воздушных силах ВСУ объяснили

Кроме нанесения ударов, Россия использует эти полеты как психологический фактор давления на Европу и Украину.

В Воздушных силах объяснили, что воздушная тревога во вторник, 31 января, звучала трижды из-за взлетов российских истребителей МиГ-31К.

Об этом заявил спикер Воздушных силах ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона.

"Сегодня воздушные тревоги были масштабными в плане географии. Все области были красными, но не столь длительными, как мы обычно ожидаем после взлетов МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Знаем, какую опасность они могут представлять для нас, поэтому и объявляются воздушные тревоги, когда взлетает этот тип самолета. То, что сегодня тревоги были действительно не длительными, говорит о том, что это тренировочные полеты. Но в любом случае, тревога будет объявлена", – сказал Игнат.

По его словам, вражеские МиГи взлетают и с территории России, и с территории Беларуси. По мнению спикера Воздушных сил, российские истребители – это психологический фактор давления на Европу и Украину.

"У российских токшоу не прекращается истерия угроз ядерного удара. Поэтому Россия так использует эти полеты. Наносит удары, а когда их нет, это психологический фактор влияния на наше население. У нас объявляется тревога — это влияет и на экономику, и на людей", – отметил спикер Воздушных сил.

Игнат отметил, что украинцы уже научились различать типы воздушных тревог: если сразу вся Украина становится "красной" – это означает взлет МиГ-31, если некоторые области – ракетная опасность.

Также он добавил, что между ракетными ударами и атаками дронов увеличились интервалы, очевидно, из-за нехватки у России ракет и беспилотников.

Напомним, сегодня, 31 января, воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли трижды.

Впервые воздушная тревога прозвучала около 11:20, второй раз – около 12:50, а в третий раз сирены прозвучали около 14:30.

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