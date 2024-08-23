Почему "Шахеды" наматывают хаотические круги по Украине: эксперт все объяснил

Эксперт по радиотехнологиям также рассказал, как так получается, что "Шахеды" иногда невредимые садятся в полях.

Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов "Флэш" объяснил, почему российские беспилотники "Шахед" наматывают хаотические круги по территории Украины, и рассказал, как работа РЭБ препятствует работе врага.

Об этом эксперт рассказал в эфире "Киев24".

Бескрестнов объяснил, что когда летит ударный БПЛА, например "Шахед", то делает это, ориентируясь по сигналам со спутников. Дрону задают точку для поражения и он направляется к ней по GPS или по "Глонасу" — неважно.

"Если сигнал GPS подавить, то тогда "Шахед" просто потеряется. Он не будет знать, где находится, и соответственно не сможет выполнить удар. Но сделать это можно только в том случае, если мы всю территорию Украины или области плотно закрываем сеткой этих источников помех". Тогда "Шахед" залетает в этот источник помех – и исчез сигнал навигации. Тогда у "Шахеда" срабатывает алгоритм – лететь дальше, пока не появится сигнал", – рассказал эксперт.

Он объяснил, что когда дрон наконец-то находит сигнал, то корректирует цель своего поражения, разворачивается назад и летит снова в зону препятствий, снова там теряет сигнал и продолжает лететь.

"В конце концов эти бесконечные полеты заканчиваются тем, что его либо собьет мобильная огневая группа, либо у "Шахеда" закончится топливо и он сядет где-нибудь в поле. Он не взорвется, не самоликвидируется, а именно сядет, упадет. Мы потом по полям собираем", – рассказал "Флэш".

Напомним, ранее военный эксперт Павел Нарожный предположил, что длительное кружение вражеских дронов по Украине, когда тревоги продолжаются по 10 часов, может быть провоцированием работы ПВО. А еще на дронах может стоять оборудование, которое собирает информацию, а затем ее анализирует враг.

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