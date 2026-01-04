Почему "Шахеды" прорывают оборону – эксперт назвал главные проблемы

«Шахеды» / © Украинское радио

Реклама

Украина за год заметно усилила противодействие дронам-камикадзе, однако угроза массированных атак не исчезла.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «24 Канала» объяснил, почему существующих решений против «Шахедов» пока недостаточно.

По его словам, главная проблема заключается не только в количестве средств поражения, но и в отсутствии целостной концепции борьбы с «Шахедами».

Реклама

«Когда они начинают один за другим входить на цель, наши мобильные огневые группы и другие средства поражения не могут справиться с этими угрозами. И у нас есть серьезные повреждения. Нам не хватает дронов-перехватчиков, чтобы эффективно уничтожать их, когда они проходят над ЛБО и сразу за ней», — отметил Криволап.

Ранее эксперт сообщал, что на начальном этапе применения Шахедов украинская противовоздушная оборона демонстрировала высокие показатели — до 85% сбитых целей. Однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась. Россия существенно усовершенствовала ударные дроны типа «Шахед», тогда как Украина так и не создала целостную концепцию борьбы с этой угрозой.