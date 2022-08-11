Почему Шойгу до сих пор в должности: в Генштабе ВСУ назвали причину и сообщили об отстранении до 40% генералов РФ

На сегодняшний день в России уже отстранены до 40% причастных к войне против Украины генералов и офицеров. Однако глава Минобороны Сергей Шойгу до сих пор находится в должности, чтобы не было дискредитации военно-политического руководства страны.

В то же время в России проходят репрессии относительно высшего и старшего офицерского состава из-за провалов стратегических планов в Украине.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 11 августа.

"Министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства", – сказал Громов.

"Около 30-40% генералов и офицеров, участвовавших в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием", – добавил представитель украинского Генштаба.

Он отметил, что после взрывов на аэродромах "Саки" (Крым) и "Зябровка" (Беларусь) ожидаются новые кадровые решения по их руководству.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, кто из окружения президента Владимира Путина был против полномасштабной войны в Украине.

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