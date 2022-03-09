Почему следует придерживаться графика прививок в условиях военных действий: позаботьтесь о защите ребенка от инфекционных заболеваний

Почему следует придерживаться графика прививок в условиях военных действий: позаботьтесь о защите ребенка от инфекционных заболеваний

Единственный способ защититься от этих инфекций и предотвратить развитие опасных осложнений – прививки.

Большие скопления людей, ограниченный доступ к чистой воде и условия для соблюдения правил личной гигиены приводят к быстрому распространению инфекционных заболеваний среди детей и взрослых. В некоторых западных областях более низкий уровень рутинных прививок, чем в Украине в целом.

Об этом пишет UNICEF.

Именно поэтому каждый невакцинированный или не полностью вакцинированный ребенок сейчас в опасности.

Такие инфекционные заболевания, как корь, краснуха, полиомиелит, дифтерия, туберкулез, коклюш, столбняк, гепатит B, эпидемический паротит могут быстро распространяться и угрожать вашему ребенку.

Единственный способ защититься от этих инфекций и предотвратить развитие опасных осложнений – прививки.

Если ваш ребенок пропустил прививку по графику или нет их вообще, наверстайте при первой же возможности. Обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения, чтобы получить прививку бесплатно.

Важно не откладывать прививки новорожденных. Если в медицинском учреждении, где родился ребенок, есть вакцины от гепатита B, туберкулеза (БЦЖ), сделайте прививку сразу. В любом случае не откладывайте вакцинацию: доступ к вакцинам может осложниться в любой момент.

Если в заведении, где родился ребенок, нет вакцин, узнайте, есть ли они в амбулаториях или поликлиниках, куда вы можете безопасно добраться, и сделайте прививку от гепатита B и туберкулеза (БЦЖ) как можно скорее.

Если у вас есть доступ к вакцинам, не входящим в национальный календарь прививок Украины, при возможности сделайте эти прививки как можно скорее — это важная защита. Например, от ротавируса (с 6 до 24 недель), пневмококковой инфекции (с 6 недель), гриппа (с 6 месяцев).

Как действовать в условиях военных действий

Ваша безопасность и безопасность вашего ребенка – приоритет. Если передвигаться по городу или по селу опасно, отложите прививку — приедете в медицинское учреждение, как только это станет безопаснее.

Если вы с ребенком переехали в более безопасный регион, активно ищите, где можно вакцинироваться на новом месте, вам предоставят услугу по вакцинации.

Если вы уехали за границу и вам предложат вакцинироваться – не отказывайтесь и не откладывайте такую возможность.

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