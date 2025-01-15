Почему солдат КНДР пленили только через месяц после появления на фронте: десантник объяснил

По словам военного, северные корейцы настолько зазомбированы, что даже не дают себя взять в окружение, а сразу подрываются гранатами.

Северокорейских военных на Курщине очень трудно захватить в плен, потому что они используют "радикальные методы", чтобы избежать этого — вплоть до самоубийств.

Об этом рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 95-й бригады ДШВ майор Антон Захарчук, передает "Армия.inform".

По его словам, северокорейские солдаты часто подрывают себя гранатами, видя, что попали в окружение или что их могут захватить в плен.

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"Это стало привычным явлением. Мы пытаемся идентифицировать их, используя аэроразведку, они прячутся в окопах или норах, и когда мы подходим поближе, слышим взрывы", — рассказал офицер.

Также Захарчук подчеркнул, что солдаты КНДР стали играть немаловажную роль в российских штурмовых группах. Они идут первыми в атаку, часто выполняя роль "мяса" для штурма и истощая украинцев. Между тем сами россияне занимают более пассивную позицию, закрепляясь на уже захваченных территориях.

Еще раньше лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" ("Снайпер") замечал, что корейцы дерутся очень отчаянно, и они гораздо более зомбированы, чем россияне.

"Даже в тысячах километров от своего диктатора, они боятся, что он увидит их грехи (о чем даже было написано в записках 200-х корейцев, опубликованных ранее). Даже в плен удалось взять их только через месяц, хотя бросают их на штурмы в мясной манере", – отметил он.

Напомним, сержант медицинской роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондарь заявил, что военные из КНДР имеют такую хорошую подготовку, что с ними не сравнятся наемники из ЧВК "Вагнер" образца 2022 года. Он отмечает высокий уровень подготовки северных корейцев: физическую выносливость, большую моральную стойкость и отличные боевые навыки.

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