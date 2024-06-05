Почему союзники могут закрыть запад Украины своей ПВО – посол в Германии объяснил

Издание BILD писало, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины – обсуждается возможность закрыть небо системами ПВО на западе Украины. Посол Украины в Германии Алексей Макеев убеждает, что такое решение не будет выглядеть "красной линии".

Об этом посол написал в своей колонке в немецком издании Die Zeit.

Алексей Макеев, в частности, отметил, что массированная ракетно-дроновая атака Ирана против Израиля в апреле 2024 года продемонстрировала, что такой шаг на самом деле возможен и это эффективно.

"С точки зрения международного права эта идея ничем не отличается от военной поддержки, которую Украина получает уже сейчас... Действующим остается одно правило, зафиксированное в Уставе ООН: В случае агрессии страна, на которую напали, имеет право на самозащиту, при этом другие страны имеют абсолютное право ей в этом помогать. Эта помощь не имеет никаких ограничений, единственным исключением является применение оружия массового уничтожения. И если третьи страны помогают стране, на которую напали, это, конечно, не дает агрессору право нападать теперь и на них. Такого права нет в целом", – отметил посол.

Посол Украины в Германии напомнил, что в течение двух лет полномасштабной войны можно вспомнить многие случаи, когда категорическое "нет" относительно определенной помощи Украине наконец-то заканчивалось положительными решениями.

Макеев отметил, что без надежной защиты неба усилия украинцев и партнеров по восстановлению разрушенного и развития оборонных предприятий внутри Украины, чтобы она могло обеспечивать себя оружием, сводятся на нет.

Напомним, эксперт объяснил, какой может быть война России с НАТО и назвал возможные сценарии.

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