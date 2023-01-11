Почему США не спешат передавать Украине истребители F-15 и F-16 – объяснение эксперта

Одной из причин, почему партнеры все еще не передали Украине истребители – дальнейшая логистика их ремонта.

Военный эксперт Сергей Грабский объясняет, что Украина пока еще не получила американские истребители F-15 и F-16 или французские Mirage 2000, потому что под них нужно разворачивать ремонтно-промышленную базу, а также учить не только пилотов, но и технический состав.

Об этом он рассказал изданию "Телеграф".

Он напомнил, что Украина уже столкнулась с серьезными логистическими проблемами, когда немецкие гаубицы PzH 2000 приходилось отправлять на ремонт за границу.

"Пример поставок нам современных видов артиллерии демонстрирует, с каким логистическим кошмаром мы можем столкнуться. Несмотря на единые стандарты в странах НАТО, специфика тех же французских истребителей отличается от американских, британских – от немецких и так далее", – пояснил эксперт.

Американские истребители F-16

Самолеты F-16 в начале российского вторжения должны были отправиться в Польшу, а Варшава должна поставить свои старые советские самолеты Украины, однако позже это соглашение сорвалось и больше не обсуждалось.

Ранее военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что американские истребители F-15 или F-16 могут появиться в воздушных силах ВСУ уже зимой.

Однако командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Гекер отмечал, что Украина сможет получить самолеты F-16 через два-три года после принятия политического решения об их поставках.

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