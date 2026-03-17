Почему США отказались дать танки Украине: ветеран удивил ответом

В США вновь обсуждается тема передачи западных танков Украине, которая вызвала много споров в 2022–2023 годах. Тогда M1 Abrams и Leopard 2 считались техникой, способной поменять ситуацию на фронте, но на практике этого не вышло.

Об этом рассказал ветеран армии США Райан МакБет в эфире 24Канала.

По его словам, проблема заключалась не в качестве танков или в подготовке украинских военных, а в условиях их применения.

МакБет объяснил, что в военной доктрине США танки не используются изолированно. Сначала американские силы уничтожают противовоздушную оборону противника и устанавливают полное господство в небе и только после этого активно привлекают наземную технику.

«Когда Соединенные Штаты воюют, мы, как правило, сражаемся при полном господстве в воздухе. Это часть доктрины США. Мы устанавливаем полное господство в воздухе, а потом можем делать что угодно», — объяснил он.

В Украине же, по словам ветерана, этого ключевого условия не было. Поэтому даже самые современные западные танки оказались в уязвимом положении.

«Дело не в плохом обслуживании или в том, что Украина не умела ими пользоваться. Они умели их использовать, но без преимущества в воздухе не могли доминировать на земле», — подчеркнул МакБет.

Он добавил, что без авиационной поддержки танки становятся легкой мишенью для вражеских дронов и армейской авиации. В частности, российские вертолеты могут приближаться к линии фронта и уничтожать бронетехнику противотанковыми ракетами.

Таким образом, ключевая проблема заключалась не в самих танках, а в отсутствии комплексного подхода к ведению боевых действий, где преимущество в воздухе является определяющим фактором.

