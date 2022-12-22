Почему США пока не нужен скорый разгром армии РФ: ответ Арестовича

Алексей Арестович считает, что у американской стороны нет концепции того, что делать с постпутинской РФ.

Власти США пока не предоставит Украине оружие, которое может привести к скорейшему разгрому армии России, поскольку не знает, что делать с построссийским миром.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгина Live".

"У американской стороны нет концепции о том, что делать с постпутинской РФ", — отметил он.

По словам Арестовича, США, соответственно, не могут осуществлять стратегическое планирование и поставлять нашей стране средства (поражения – ред.) в том количестве, которое быстро развернет ситуацию, поскольку "не успеют придумать, что им делать".

"Что касается ATACMS (американская дальнобойная ракета – ред.). Несмотря на запрос нашей страны, я скептик. Я не думаю, что американцы дадут до того, как они поймут, нужен ли им быстрый разгром российской армии, насколько сбыстрый разгром им нужен... Они делают это не потому, что они злодеи, циники, сволочи и торгуют украинскими жизнями. Нет. По одной простой причине - они не знают, что делать с постпутинской Россией или построссийским миром...", - подытожил советник Офиса президента.

Напомним, США стремятся создать предпосылки для мирных переговоров между Украиной и Россией. В Штатах есть три разных варианта развития этих событий, два из которых предусматривают потерю украинских территорий.

Президент Украины впервые с 24 февраля покинул государство, чтобы выступить в Конгрессе США

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