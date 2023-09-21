Почему США так долго не передают Украине ракеты ATACMS: военный эксперт назвал "банальную причину"

Эксперт считает, что США с 2018 года не производили эти ракеты.

Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что США долго не передавали Украине ракеты ATACMS, поскольку они хотели нарастить их производство. Он добавил, что надеется, что уже в ближайшее время Украина сможет их получить.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

"На мой взгляд, причина банальна. Дело в том, что США основной ударной силой во время всех своих операций считают авиацию. То есть получение преимущества в воздухе, подавление врага и дальше уже проведение сухопутной армейской операции. А потому мне кажется, что запасы ракет ATACMS они на самом деле не были столь значительными. В апреле-мае 2023 года было фото, что производитель ракет расконсервировал линии производства. То есть с 2018 года они этих ракет не производили", — пояснил Андрей Крамаров.

Эксперт считает, что за полгода США нарастили производство этих ракет и они сейчас имеют возможность передавать.

"Наши артиллеристы прошли обучение на ракетах ATACMS. Нам просто их нужно было передать. То есть, надеемся, что сейчас нам их передадут", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США находятся "на финишной прямой" в вопросе поставки дальнобойных ракет ATACMS.

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