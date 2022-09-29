Почему США заявили, что растянут передачу 18 HIMARS на несколько лет: объяснение эксперта

Эксперт считает, что все эти информационные потоки в СМИ распространяются для того, чтобы вводить россиян в заблуждение.

Заявление Пентагона, что 18 HIMARS Украина получит не сразу, а в течение нескольких лет, обнародовано специально для России, чтобы ввести врага в заблуждение.

Такое успокоительное для украинцев мнение выловил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии "24 канала".

По его словам, никто не отменял введения противника в заблуждение.

"Никто этого не отменял. Во-первых, есть такое интересное правило во всех оружейных сделках – если говорят, что дадут, то считайте, что уже дали. Во-вторых, 70% реально поступающего находится в режиме секретности", – объяснил Черник.

Эксперт считает, что все эти информационные потоки в СМИ распространяются для того, чтобы вводить россиян в заблуждение.

Также читайте У оккупантов в Херсонской области трясутся ноги от HIMARS и наступления ВСУ: перехват

Черник, как обычно, провел исторические аналогии, заявив, что со времен первого лендлиза во время Второй мировой войны ни одна страна мира не получила столько оружия, как Украина. К примеру, по запасам Javelin мы – вторая страна мира, говорит эксперт.

Он пояснил, что западная промышленность не успевает производить такое огромное количество вооружений, которое позволило бы украинцам переломить ход войны.

Но давайте подходить к этому трезво.У нас складывается нарратив, что каждый солдат должен иметь Javelin, а за каждым взводом должен стрелять HIMARS и т.д. Но если бы не их помощь в начале войны, мы бы, пожалуй, гранатами обвязывались и ложились под российские танки, чтобы остановить их", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи – 18 HIMARS. Однако позже в Пентагоне уточнили, что Украина получит HIMARS в течение нескольких лет.

Читайте также: