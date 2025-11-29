ТСН в социальных сетях

Почему стало сложнее сбивать баллистику РФ: объяснение эксперта

Россия постоянно модернизирует свою военную технику, из-за чего усложняется сбитие ударных дронов и ракет, в частности баллистических.

Баллистику стало сбивать сложнее

Баллистику стало сбивать сложнее / © Associated Press

Маневренная баллистика РФ усложняет работу ПВО — перехватить такие ракеты могут только отдельные системы.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ.

По его словам, в составе украинской ПВО сегодня работают системы Patriot, SAMP/T и IRIS-T. Однако наиболее эффективны против сложных баллистических целей только отдельные ракеты, способные работать по маневрирующим целям на финальном этапе полета. Это Patriot PAC-3, Aster-30 Block 1 и Block 1NT (для комплекса SAMP/T).

«Именно эти ракеты способны работать против маневрирующей баллистики, которую Россия все чаще применяет во время массированных атак», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить еще до 10 полных систем, поскольку с приближением зимы Россия вновь прибегает к массированным обстрелам украинской энергосистемы.

Нынешняя угроза особенно остра из-за усовершенствования российских ракет.

