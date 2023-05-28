Почему стихли бои в Бахмуте: Череватый рассказал о настоящей ситуации в городе

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что уже несколько последних дней в сводках Генштаба ВСУ уменьшилось количество данных по украинскому Бахмуту. Однако бои в самом городе еще продолжаются.

Об этом Череватый сказал в эфире телемарафона.

Так, в течение 28 мая в Бахмуте произошло лишь 1 боестолкновение украинских защитников с оккупантами. Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать Бахмут.

В то же время Силы обороны отвечают врагу огнем, в результате чего 80 оккупантов стали "двухсотыми", а еще 99 — "трехсотыми". Одного захватчика удалось взять в плен.

По словам Череватого, возле Бахмута ВСУ подбили 2 самоходных минометно-артиллерийских установки "Нона", 1 установку "Гвоздика", 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 полевой склад боеприпасов россиян.

В то же время, сейчас у оккупантов близ Бахмута происходит ротация — регулярные подразделения российской армии заменяют на позициях наемников ЧВК "Вагнера". Это связано с большими потерями среди личного состава "вагнеровцев".

"Для нас это не причина, чтобы не наносить по ним удары", — отметил Череватый.

Он добавил, что новых продвижений украинских солдат по флангам на Бахмутском направлении не было, ведь сейчас идет "другая боевая работа", которая поможет в будущем продвижении наших сил обороны.

Напомним, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что российские захватчики испытывают большие проблемы с боеприпасами на Бахмутском направлении и все чаще проигрывают дуэли украинским силам обороны.

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