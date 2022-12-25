Почему свиньи "обижаются" на оккупантов: ликбез от Данилова, как правильно называть захватчиков

Российских оккупантов, незаконно вторгшихся на украинскую территорию по приказу диктатора Путина, не стоит называть по типу "орк", "русня", "свинособака".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook.

Употребляя другие популярные в украинском обществе термины по отношению к российским захватчикам, мы тем самым размываем образ врага.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать", — пояснил Данилов.

Он объяснил, что нужно сразу писать и документировать для истории, что россиянин – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал.

"Чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского "братства", - отметил секретарь РНБО.

Кроме того, Данилов, шутя добавил, что собаки и свиньи гораздо чистоплотнее и более чистые, чем оккупанты, поэтому не стоит их оскорблять, сравнивая с россиянами.

Следует отметить, что "вторая армия мира" в Украине отметилась массовыми случаями грабежа и других преступлений в отношении гражданских. Россияне воруют из домов украинцев бытовую технику, ювелирные украшения и даже женское белье. Потом украинские вещи отправляют своим родственникам.

Захватчики также хвалятся им своими преступлениями в Украине. Некоторые российские жены даже сами в разговорах призывают своих оккупантов насиловать украинских женщин.

Напомним, известный военнослужащий Валерий Маркус заявил, что погибших украинских защитников некстати называть на российский (советский) манер "Груз 200" или "200-й", ведь это обесценивает ту самую высокую цену, которую воины заплатили за каждого из нас. В его бригаде будут употребляться термины "погибший" или "на щите" и не "300-й", а "раненый".

Читайте также: