Почему технику оккупантов возят из Беларуси в Россию и обратно: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем Россия опрокидывает технику из Беларуси и везет ее туда.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

"Я вчера сказал, что нелогично делает РФ: из Беларуси технику вывозит и в Беларусь технику везет. Так вот один из зрителей написал. Да все просто. В Беларуси сохранились заводы, поэтому товарищ Путин везет Лукашенко технику, тот ее снимает с хранения на запчасти, модернизирует и везет товарищу Путину", – объяснил эксперт.

По словам Жданова, у Беларуси есть возможность загружать предприятия, чтобы модернизировать технику России.

"Лукашенко сохранил производственную базу Советского Союза и имеет возможность загружать предприятия, дают рабочие места, платят зарплату, Россия все это оплачивает. В России денег навалом, они могут гонять эшелоны туда-сюда с Дальнего Востока в Беларусь, из Беларуси в Краснодарский край или Ростовскую область. Тем более что я так смотрю, что в Беларуси более новая техника, они снимают там Т-72А, Т-80, а в РФ снимают Т-62. Почему-то Т-72 там уже не осталось", – сказал он.

Угроза наступления Беларуси на Украину

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает России помощь в войне. В частности, территория республики стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

20 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге, что угроза наступления войск на Украину со стороны Беларуси растет, однако речь не идет об атаке на Киев. В этот раз оккупационные войска могут пойти на запад белорусско-украинской границы.

Украинская армия обратилась к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы Лукашенко. ВСУ подчеркнули, что в случае открытого вступления ВС РБ в войну они ответят на этот шаг. Украинские военные заверили, что Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси.