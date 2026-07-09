Почему Трамп положительно реагирует на удары по России / © Getty Images

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В ходе саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп воздержался от критики украинских атак по тыловым объектам в России и самой Москве. В разговоре с Владимиром Зеленским американский лидер предположил, что подобная эскалация способна приблизить завершение войны.

Трамп также с улыбкой отреагировал на шутку украинского президента о том, что тот не планирует ехать в Москву из-за «большого количества украинских дронов» и связанной с этим опасности. Что означает поведение Трампа? Об этом пишет Bild.

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Немецкий военный эксперт Нико Ланге отметил такой ход саммита НАТО в Анкаре как заметный разворот в позиции главы Белого дома.

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«Из разговора стало ясно, что США на самом деле помогают по крайней мере в некоторых ударах, которые Украина наносит в глубь России. Например, предоставляя информацию о позициях российских систем ПВО», — подчеркнул аналитик.

По оценке Ланге, украинскому президенту удалось продемонстрировать Трампу позицию силы, а американский политик традиционно благосклонно относится к тем, кто «производит впечатление победителя».

«Зеленский уже несколько недель разрабатывает своеобразный план. Этот план состоит в том, чтобы оказывать на Путина сильное давление, начав атаковать в глубине России энергетическую систему, оружейные заводы и логистику, надеясь, что он будет опасаться дестабилизации своей власти», — отметил эксперт.

В то же время Ланге предостерегает от иллюзий по поводу быстрого подписания масштабного мирного договора.

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«Путин никогда не будет вести переговоры относительно большого мирного соглашения. Но секторальное прекращение огня, то есть очень ограниченное перемирие — возможно, и европейцам сейчас нужно поддержать Зеленского в этом», — подытожил аналитик.

В России обиделись на поведение Трампа

Напомним, саммит НАТО в Анкаре с участием президента США Дональда Трампа вызвал новую волну возмущения и беспокойства в Москве. Представитель МИД РФ Родион Мирошник дерзко заявил, что целью встречи было якобы втягивание Трампа в противостояние с Россией для сохранения единства Альянса, а также раскритиковал европейских союзников за «стратегическую неопределенность».

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высказала ряд пренебрежительных замечаний в адрес генсека НАТО Марка Рютте, заявив, что ему не удалось сделать саммит «историческим» или сгладить разногласия внутри Альянса.

Кроме того, она повторила традиционные обвинения Кремля в милитаризации Европы и подготовке НАТО к возможному противостоянию с Россией.

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