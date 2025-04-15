Почему у Украины проблемы с БпЛА: военный указал на "зоопарк решений"

Украинский военный с беспилотником / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

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Проблема с беспилотниками в Украине, в частности отсутствие унифицированных дронов, связана с тем, что государство устранилось от этой отрасли. Поэтому всю работу по разработке БпЛА формируют хаотично бизнес, волонтеры, фонды и сами военные.

Такое мнение политик, общественный активист, а теперь военнослужащий и аэроразведчик Игорь Луценко выразил в интервью изданию “Главком».

Журналист отметил, что в Украине работает много фирм-производителей дронов, с которыми военные бригады сотрудничают напрямую. Но результат — отсутствие унифицированного вооружения. Луценко прокомментировал эту проблему и рассказал, как ее решить.

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«Знаете, в мире таких проблем нет, только у нас она есть. Даже у россиян такой проблемы и в помине никогда не было и не будет. Просто потому, что там, как ни странно, есть государство», — высказался аэроразведчик.

Он объяснил, что у россиян образцы вооружения в каждом сегменте стандартизированы. Например, речь идет о стандартизированных беспилотниках «Шахед» и FPV-дронах.

Луценко рассказал, какая в то же время ситуация в дроновой отрасли в Украине.

«У нас государство вообще отстранилось от какой-либо деятельности по обороне самой себя, в частности, в сфере дронов. Чтобы уменьшить общественное недовольство, она выбрасывает какие-то деньги на дроны, может, и на боеприпасы больше к дронам будут выделять. Все действия (по разработке и использованию дронов) — по остаточному принципу со стороны государства. Именно поэтому вся работа по разработке дронов формируется хаотично бизнесом, волонтерами, разными фондами, самими военными. Конечно, в результате есть зоопарк решений, у которого есть свои большие недостатки. Это обучение, это ремонт», — рассказал военный.

Он указал на проблему: государство не может предоставить гипотетическим производителям унифицированные образцы беспилотников, которые хотели бы заняться производством дронов.

«Вот хочет какой-то производитель что-то прийти и изготовить, иностранный или украинский. Может ли ему дать что-нибудь государство? Даже в Первую или во Вторую мировую войну было: вот есть образец танка, именно этот образец производился в нескольких капиталистических странах… Но все это речь о вооружении, которое унифицированное, надежное, качественное. Это вооружение делается на государственные средства. У нас сейчас этого всего нет, у нас государство — не игрок», — сказал Луценко.

К слову, издание Forbes описало, как Украина развивает инновационную тактику использования FPV-дронов, создавая так называемые «воздушные авианосцы».