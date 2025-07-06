Почему удары по Новороссийску меняют игру для Кремля: анализ Портникова

Корабль РФ.

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Массированная атака украинских беспилотников в Новороссийск может стать поворотной точкой для российских планов в Черном море.

Об этом заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем видеоблоге.

По его словам, удар по порту не только нанес ущерб военной инфраструктуре Черноморского флота РФ, но и поставил под вопрос долгосрочную стратегию Кремля по превращению Севастополя в главную базу флота и центр влияния в регионе.

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"Атака на Новороссийск напоминает нам о крахе идеи превратить Севастополь в незыблемую крепость Черноморского флота и инструмент давления в регионе. Этот проект оказался напрасным", - отметил Портников.

Он напомнил, сколько политических и дипломатических усилий российские власти вкладывали в содержание Севастополя еще до оккупации Крыма — в частности, подписания Харьковских соглашений, разрешающих пребывание флота на территории Украины.

Однако после начала полномасштабной войны России против Украины сам Черноморский флот оказался вынужден покинуть Севастополь и искать временное убежище в Новороссийске.

"Но и в Новороссийске командование флота не может чувствовать себя в безопасности. Один за другим корабли терпят поражения, а сам порт становится мишенью для новых атак со стороны Украины", - подчеркнул журналист.

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Отдельно Портников подчеркнул, что Новороссийск играет немаловажную роль не только как военная база, но и как критическая точка для российского нефтяного экспорта. Повреждение объектов в порту может больно ударить по бюджету РФ, ограничив возможности страны транспортировать нефть в государства Глобального Юга, сохраняющие экономические связи с Москвой.

"Каждый непроданный Россией баррель нефти - это удар по военному бюджету и планам ее политического и военного руководства", - отметил он.

Портников убежден: только симметричный ответ — посредством атак на военную и энергетическую инфраструктуру России — способен сдержать агрессора и взорвать его ресурсы для ведения войны.

Напомним, ночью и утром 6 июля Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся комбинированной атаке с использованием морских и воздушных беспилотников. В городе несколько часов раздавался сигнал воздушной тревоги, работала ПВО.

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