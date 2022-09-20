Почему Украина до сих пор без высокотехнологичной ПВО – ответ эксперта

Олег Жданов отмечает, что сейчас вся надежда на лендлиз, который должен начать действовать с 1 октября.

Украина до сих пор не может приобрести высокотехнологичную ПВО, потому что все упирается в финансы.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Одна батарея ЗРК Patriot в противоракетном исполнении, что нам крайне надо, стоит 7 млрд. 4 млрд стоит Patriot-батарея ПВО в варианте противовоздушной обороны, а в варианте противоракетной обороны батарея Patriot стоит 7 млрд. Так нам надо купить две батареи Patriot или мы на эти деньги можем купить несколько сотен орудий и к ним несколько сотен тысяч тонн боеприпасов? Цену вопроса понимаете?" – отметил эксперт.

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Жданов добавил, что "Железный купол" нам не хочет продавать Израиль.

"Он упорно не хочет нам продавать вооружение. Мы могли бы "Железным куполом" постараться закрыть те же атомные станции, чтобы не было подпрыгивания и нервного шока от того, что ракета взорвалась в 300 метрах от реактора на Южноукраинской атомной станции", - отметил он.

Олег Жданов отметил, что сейчас у Украины вся надежда на лендлиз, который должен заработать с 1 октября, и тогда объемы поставок вооружения будут намного больше.

"Но первое – такие страны, как Израиль не хотят нам продавать такие системы, как "Железный купол". Второе – стоимость противоракетных систем я вам сказал, комплекс THAAD, кстати, тоже противоракетный американский, стоит не намного дешевле, чем комплекс Patriot. То есть, это несоизмеримые цены, и мы не можем позволить себе купить их (системы ПРО - ред.). Мы останемся тогда без штанов и голодные. Поэтому мы и просим уже полгода, стоим с протянутой рукой – "дайте нам ПРО". Вот, вроде как, сейчас должны начать давать", - заключил он.

Ранее Олег Жданов объяснил, почему ПВО не сбивает ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог.

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