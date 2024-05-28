Почему Украина до сих пор не получила F-16: военный эксперт объяснил детали

Для F-16 нужно оборудовать защищенные места, речь идет о подземных сооружениях, где самолеты будут размещаться и обслуживаться.
Получение F-16 представляет собой масштабный инфраструктурный проект с глобальной задачей.
Об этом сказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сначала должна быть развернута ПВО и защита баз. Потому что любые функциональные истребители, которые окажутся в Украине, станут целью номер один. Кремль бросит все, что у него есть, чтобы уничтожить их на земле. Для россиян важно перечеркнуть усилия многих стран, которые действительно затянулись. F-16 обещали еще зимой в этом году. Надеюсь, на лето этого года. В то же время понятно, почему такая пауза. Потому что США блокировали помощь полгода. Учитывая, что вооружение этих самолетов американское и эти самолеты необходимо было модернизировать, а это зависит от оказания помощи США. Также сейчас решается вопрос усиления ПВО", – отметил Катков.
Военный эксперт напомнил, что месяц назад спикер командования Воздушных сил сообщил о том, что F-16 будут находиться в защищенных местах.
"То есть речь о подземных сооружениях, где самолеты будут расположены и где будут обслуживаться. F-16 будут находиться в постоянном маневре и регулярно менять авиабазы. То есть это достаточно масштабный инфраструктурный проект, и это глобальная задача", – подчеркнул Катков.
Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил, что как только Украина получит F-16, россияне будут сразу жить по аэродромам, где смогли бы базироваться западные истребители.
Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина получит первые поставки западных истребителей F-16 "очень скоро".
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